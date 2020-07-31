Правительство продлило до 30 ноября срок оплаты единовременного пособия по безработице для патентообладателей, получивших на него право в период чрезвычайной ситуации. Согласно закону о внедрении ряда мер в период чрезвычайной ситуации в здравоохранении, патентообладатели могли обратиться за получением выплаты до 30 июля 2020. Министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну заявила, что решение увеличить срок было принято в результате как обращения патентообладателей, так и Главной государственной налоговой службы. Пособие по безработице в размере 2775 леев выдается владельцам действующих патентов и физическим лицам, которые ведут деятельность в сфере торговли и оказания услуг на рынках и торговых центрах, приостановивших свою деятельность в период с 16 мая по 30 июля 2020 года. До конца июля из госбюджета были перечислены 6,3 млн леев 3867 получателям этого вида пособия.

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