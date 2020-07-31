Пятница, 31 июля 2020, 20:13

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Коронавирус наступает? Виновата молодежь!

31 июля
19:06 2020
Версия для печати

Всемирная организация здравоохранения назвала причину новых вспышек болезни

По мнению генерального директора ВОЗ Тедроса Адхана Гебрейсуса, резкий рост заболеваемости во многих странах Европы – следствие того, что в летнее время молодежь мало заботится о своей безопасности и безопасности окружающих.

В ночных клубах и других развлекательных заведениях собираются толпы людей, ни о какой социальной дистанции и соблюдении масочного режима говорить не приходится. В результате – новые вспышки коронавирусной инфекции, от которой нередко страдают молодые люди и дети старше десяти лет.

Директор Программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан подчеркнул, что, даже если болезнь переносится легко, страдают не только легкие, но и другие системы организма. И как это отразится на состоянии здоровья в будущем, предсказать невозможно, передает РИА «Новости».

Читайте также: Что принесет нам Обезьяна – хозяйка августа по китайскому календарю

Самые неблагоприятные дни августа 2020 года

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD16,54–0,20%
EUR19,56–0,62%
GBP21,73–0,07%
UAH0,60–0,33%
RON4,04–0,74%
RUB0,22–1,61%

Курсы валют в MDL на 31.07.2020

Архив

© 2017 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд