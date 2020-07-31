Всемирная организация здравоохранения назвала причину новых вспышек болезни

По мнению генерального директора ВОЗ Тедроса Адхана Гебрейсуса, резкий рост заболеваемости во многих странах Европы – следствие того, что в летнее время молодежь мало заботится о своей безопасности и безопасности окружающих.

В ночных клубах и других развлекательных заведениях собираются толпы людей, ни о какой социальной дистанции и соблюдении масочного режима говорить не приходится. В результате – новые вспышки коронавирусной инфекции, от которой нередко страдают молодые люди и дети старше десяти лет.

Директор Программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан подчеркнул, что, даже если болезнь переносится легко, страдают не только легкие, но и другие системы организма. И как это отразится на состоянии здоровья в будущем, предсказать невозможно, передает РИА «Новости».

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