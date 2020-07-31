В самом сердце французского винодельческого региона Бургундия расположена самая загадочная туристическая находка – на вид бездонная яма Фосс Дион, что в городе Тоннер.

Карстовый источник был известен еще с Римских времен и тогда использовался для питья. Позже по французской традиции вокруг него была возведена кладка из белого камня со стоком, предназначавшаяся для стирки. Луи д’Эон построил полоскальню на этом месте в 1758 году.

«Переполненный весной» источник обладает насыщенным голубым оттенком и уходит настолько глубоко, что был назван местными жителями бездонным. Из-за узости внутренних стен, источник представляет опасность для исследований дайверами. После нескольких трагических смертей во время погружения за артефактами, дайвинг в Фосс Дион стал доступен лишь с разрешения мэра Тоннера.

Читайте также: Самые неблагоприятные дни августа 2020 года

Что принесет нам Обезьяна – хозяйка августа по китайскому календарю