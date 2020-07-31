Пятница, 31 июля 2020, 20:13

Газета "Кишиневские новости"

Культура

Назад на главную Подписаться на RSS

Загадочная бездонная яма Фосс Дион, известная еще с Римских времен

Загадочная бездонная яма Фосс Дион, известная еще с Римских времен
31 июля
18:06 2020
Версия для печати

В самом сердце французского винодельческого региона Бургундия расположена самая загадочная туристическая находка – на вид бездонная яма Фосс Дион, что в городе Тоннер.

Карстовый источник был известен еще с Римских времен и тогда использовался для питья. Позже по французской традиции вокруг него была возведена кладка из белого камня со стоком, предназначавшаяся для стирки. Луи д’Эон построил полоскальню на этом месте в 1758 году.

«Переполненный весной» источник обладает насыщенным голубым оттенком и уходит настолько глубоко, что был назван местными жителями бездонным. Из-за узости внутренних стен, источник представляет опасность для исследований дайверами. После нескольких трагических смертей во время погружения за артефактами, дайвинг в Фосс Дион стал доступен лишь с разрешения мэра Тоннера.

Читайте также: Самые неблагоприятные дни августа 2020 года

Что принесет нам Обезьяна – хозяйка августа по китайскому календарю

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD16,54–0,20%
EUR19,56–0,62%
GBP21,73–0,07%
UAH0,60–0,33%
RON4,04–0,74%
RUB0,22–1,61%

Курсы валют в MDL на 31.07.2020

Архив

© 2017 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд