Северная Британия вновь столкнулась с ограничительными мерами, сообщают BBC. После очередной вспышки коронавируса, гражданам, не живущим в одном доме, запрещено ходить друг к другу в гости.

Правило распространяется на жителей Большого Манчестера, восточной области Ланкашира и части Уэст-Йоркшира. Министр здравоохранения Мэттью Хэнкок полагает, что возросшее число заражений связано с активным посещением родственников и друзей жителями разных микрорайонов. Дабы предотвратить дальнейшее распространение вируса, было принято решение о запрете контактов между разными микрорайонами, включая соседствующие.

Запрет означает, что жители разных микрорайонов не могут посещать частную собственность друг друга или встречаться на территории баров и ресторанов.

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