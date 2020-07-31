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Газета "Кишиневские новости"

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Время узнать соседей! Британцам запретили ходить друг к другу в гости

Время узнать соседей! Британцам запретили ходить друг к другу в гости
31 июля
18:01 2020
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Северная Британия вновь столкнулась с ограничительными мерами, сообщают BBC. После очередной вспышки коронавируса, гражданам, не живущим в одном доме, запрещено ходить друг к другу в гости.

Правило распространяется на жителей Большого Манчестера, восточной области Ланкашира и части Уэст-Йоркшира. Министр здравоохранения Мэттью Хэнкок полагает, что возросшее число заражений связано с активным посещением родственников и друзей жителями разных микрорайонов. Дабы предотвратить дальнейшее распространение вируса, было принято решение о запрете контактов между разными микрорайонами, включая соседствующие.

Запрет означает, что жители разных микрорайонов не могут посещать частную собственность друг друга или встречаться на территории баров и ресторанов.

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