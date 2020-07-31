В тактических учениях «Чистое небо-2020», которые проходили в зенитно-ракетном полку в Дурлештах, принял участие верховный главнокомандующий Вооруженными силами Молдовы Игорь Додон. В ходе учений около 160 солдат совершили марш на бронетанковой технике и смоделировали отражение воздушной атаки на крупную цель, используя пушки и зенитные установки. Также был проведен осмотр недавно отремонтированной и переоснащённой военной и радиолокационной техники.

Игорь Додон поблагодарил офицеров и солдат за хорошие результаты, полученные во время учений, отметив навыки, продемонстрированные военными, и групповые действия, которые способствовали успешному проведению учений.

Учения «Чистое небо-2020» направлены на развитие способности личного состава по выполнению миссий и задач в мирное время и в кризисных ситуациях, а также тестирование отремонтированной и восстановленной военной техники при выполнении поставленных задач. Учения являются частью плана боевой подготовки Национальной армии на 2020 год и способствуют профессиональной подготовке военных и повышению боеспособности зенитных подразделений по обеспечению защиты воздушного пространства Республики Молдова.

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