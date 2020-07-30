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Газета "Кишиневские новости"

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Кику: Перед нами задача – справиться с кризисом и оживить экономику

30 июля
21:31 2020
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Премьер Ион Кику посетил фабрику по производству подсолнечного масла в Бельцах

Руководство предприятия проинформировало главу кабмина о сложностях, спровоцированных эпидемией, и мерах, предпринятых для обеспечения финансовой стабильности.

«Перед нами стоит общая задача: справиться с кризисом и оживить экономику. Рад видеть, что на этом предприятии, которому почти один век, осуществлены значительные инвестиции. Больше того, в разгар эпидемии фабрика открыла новый цех, создав около 60 рабочих мест», – отметил Кику.

Генеральный директор предприятия Стела Островецки уточнила, что вопреки кризису здесь перерабатывают 1200 тонн сырья в день ежемесячно.

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