Кику: Перед нами задача – справиться с кризисом и оживить экономику
Премьер Ион Кику посетил фабрику по производству подсолнечного масла в Бельцах
Руководство предприятия проинформировало главу кабмина о сложностях, спровоцированных эпидемией, и мерах, предпринятых для обеспечения финансовой стабильности.
«Перед нами стоит общая задача: справиться с кризисом и оживить экономику. Рад видеть, что на этом предприятии, которому почти один век, осуществлены значительные инвестиции. Больше того, в разгар эпидемии фабрика открыла новый цех, создав около 60 рабочих мест», – отметил Кику.
Генеральный директор предприятия Стела Островецки уточнила, что вопреки кризису здесь перерабатывают 1200 тонн сырья в день ежемесячно.
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