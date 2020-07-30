В течение прошедшего дня, 30 июля, зарегистрированы еще 9 смертельных случаев от инфекции COVID-19.

Это 66-летняя женщина из Каушанского района, 74-летняя женщина из муниципия Бельцы, 71-летний мужчина из Сорокского района, 79-летняя женщина из Кишинева, 52-летняя женщина из Кишинева, 55-летний мужчина из Кишинева, 71-летняя женщина из Страшенского района, 70-летняя женщина из Кишинева, 64-летняя женщина из Единецкого района. На вечер 30 июля 17040 человек выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 771человек умерли от инфекции.

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