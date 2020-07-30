Четверг, 30 июля 2020, 23:13

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 30 июля 771 смерть от инфекции

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 30 июля 771 смерть от инфекции
30 июля
20:11 2020
Версия для печати

В течение прошедшего дня, 30 июля, зарегистрированы еще 9 смертельных случаев от инфекции COVID-19.

Это 66-летняя женщина из Каушанского района, 74-летняя женщина из муниципия Бельцы, 71-летний мужчина из Сорокского района, 79-летняя женщина из Кишинева, 52-летняя женщина из Кишинева, 55-летний мужчина из Кишинева, 71-летняя женщина из Страшенского района, 70-летняя женщина из Кишинева, 64-летняя женщина из Единецкого района. На вечер 30 июля 17040 человек выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 771человек умерли от инфекции.

Читайте также: Самые благоприятные дни августа 2020 года

Какие перемены принесет август в жизнь 3 знаков зодиака

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD16,58+0,15%
EUR19,62+0,64%
GBP21,70+1,00%
UAH0,60+0,21%
RON4,06+0,65%
RUB0,23–0,83%

Курсы валют в MDL на 30.07.2020

Архив

© 2017 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд