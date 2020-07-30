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Газета "Кишиневские новости"

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В Окнице у 173 пенсионеров пенсия вырастет с 2200 до 3900

30 июля
20:06 2020
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Для 173 человек из Окницкого района пенсия увеличится в среднем на 1700 леев. Это станет возможным, благодаря механизму перерасчета пенсий по возрасту. Об этом заявил премьер Ион Кику, который находится с рабочим визитом в Окницком районе.

«У 173 человек после перерасчета средняя пенсия увеличится с 2200 до 3900. Речь идет о пенсионерах, работавших в образовании и медицине. Это обнадеживающий результат, впечатляющее увеличение после перерасчета, хотя ясно, что даже 3900 леев не удовлетворит граждан Молдовы», – заявил премьер.

Пенсионеры Окницкого района приветствовали инициативу ПСРМ, которая позволила воспользоваться механизмом перерасчета.

Напомним, что по предложению депутатов ПСРМ пенсии тех, кто продолжает работать, пересчитываются дважды в год, вместо одного как это было ранее. Так, с 1 января 2020 года пересмотрены пенсии 3,2 тыс. человек. Их средняя пенсия составила свыше 4 тыс. леев. С 1 июля право на перерасчет пенсии получили лица, чей страховой стаж больше 10 лет после выхода на пенсию. Таких граждан в стране 14 тыс.

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