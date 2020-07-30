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Газета "Кишиневские новости"

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Игорь Додон помог семье трагически погибшего таксиста

Игорь Додон помог семье трагически погибшего таксиста
30 июля
20:01 2020
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Семья таксиста Александра Усатого, который погиб в результате трагического ДТП в центре столицы, получила квартиру. Об этом президент Игорь Додон сообщил на своей странице в Facebook.

«Сегодня в кишиневском пригороде Ставчены передал ключи от двухкомнатной квартиры семье таксиста Александра Усатого, погибшего в результате трагического ДТП в центре столицы. Вдова таксиста Ровена Усатый в одиночку растит двух сыновей 18 и 9 лет, и по причине отсутствия своего жилья семья проживала у бабушки с дедушкой», – написал президент.

Игорь Додон добавил, что самое большое желание семьи погибшего таксиста стало реальностью благодаря людям с большим сердцем, которые откликнулись на его просьбу об общенациональном сборе средств на покупку жилья.

«Кроме того, преподнес в дар семье кровать и холодильник, в которых они остро нуждались; подарил также фрукты, книги и другие необходимые вещи. Пожелал им здоровья, душевного спокойствия и исполнения желаний в новом жилье», – сообщил президент.

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