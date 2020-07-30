Ион Кику обратился к мэрам Окницкого района с требованием информировать о фактах некачественного ремонта дорожного полотна. В ходе рабочего визита в регион премьер сообщил, что кабмин не будет оплачивать работу, если она не будет соответствовать требуемым стандартам.

«Я уже по традиции обратился к мэрам с просьбой наблюдать за качеством дорог в населенных пунктах. Если компания, ремонтирующая дорогу, не соблюдала стандарты качества, мы не выплатим ей деньги», – сказал Кику. Ранее премьер потребовал у руководства Государственной администрации дорог проверять качество на всех ремонтируемых участках. Всего в нынешнем году на реконструкцию дорожной инфраструктуры будет выделено 6 млрд. леев.

Напомним, что ранее президент Игорь Додон заявил, что будет проверен каждый километр, а там, где не будет обеспечено качество «полетят головы».

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