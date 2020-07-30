Сделать натуральное средство можно из доступных веществ

Средневековая рукопись с интересным названием «Книга лысого лекаря» – одно из древнейших медицинских руководств. В ней британские исследователи из Школы биологических наук Университета Уорика неожиданно обнаружили рецепт лекарства, которое, по их мнению, не уступит по эффективности современным антибиотикам. Особенно при лечении диабетических инфекций стопы – нарывов и язв, вызванных биопленочными бактериями, а они известны сверхустойчивостью к антибиотикам. Поэтому нередкий результат такого поражения – ампутация.

Любопытно, что абсолютное большинство компонентов можно купить в обыкновенном супермаркете – это лук, чеснок и вино. Из ни ученые приготовили мазь по старинному рецепту. Только соли желчи пришлось взять из коровьего желудка. Первоначальный вывод – каждый из компонентов препарата обладает определенными антибактериальными свойствами, следовательно, следовательно, и у лекарства в целом должен быть такой же эффект.

Сейчас идет проверка безопасности мази, а далее планируется начать клинические испытания на людях, сообщает CNN.

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