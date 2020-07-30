Микроорганизмы выделили из донных отложений в Тихом океане.

Японское агентство по науке и технике морской среды и земли извлекли из древнейших осадочных отложений микроорганизмы. Результаты эксперимента показали, что микробы за сто миллионов лет не умерли. Они вскоре «проснулись» и даже начали размножаться.

Ученые пришли к заключению, что так получилось потому, что в донных отложениях, где были обнаружены микроорганизмы, содержался кислород. Еще один вывод: некоторые простейшие живые организмы могут существовать практически вечно и понятие «возраст» к ним неприменимо, сообщает ВВС.

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