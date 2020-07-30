31 июля 2020 года (18 июля по старому стилю) в народе отмечают День памяти святого Мученика Емилиана

История:

В 4 веке, когда Римом правил Юлиан Отступник, который мечтал о восстановлении культа язычества, христиане подвергались страшным гонениям. Одним из своих указов правитель приказал предать всех христиан разным мукам, а самых рьяных заступников веры казнить.

С таким указом в город Доростол, что на Дунае, приезжает сановник Капитолин, который зачитал горожанам императорскую волю прямо на площади. В городе этом жил тайный христианин Емилиан – раб городского головы. Возмущенный Емилиан пробрался в капище язычников, разгромил алтарь и изваяния идолов. Когда язычники обнаружили развалины капища, обрушили они весь свой гнев на проходившего по тем местам крестьянина. Признавшись в том, что это он разгромил капище, Емилиан просил невиновного отпустить.

Святого Емилиана приговорили к сожжению. Но когда его бросили в костер, он опалил лишь свидетелей казни – язычников, не тронув святого. И лишь когда языки пламени погасли, святой Емилиан помолился, лег на догорающие угли и умер. Мощи святого были перенесены в специально выстроенную церковь его имени в Константинополе.

Что можно и чего нельзя делать 31 июля 2020 года

В Омельянов день начинали заготавливать на зиму варенья из ягод и соленья из грибов. Как село Солнце, на улицу выходить без надобности не следовало – там нечистая сила гуляла. Также нельзя было подметать в доме – выметалось с сором здоровье и достаток.

Поверья и приметы:

К этому дню оканчивалась жатва, и принято было освящать серпы прямо в поле. Вечером же все отправлялись в баню. Из ржаной соломы делались веники, которыми парились. Использовали в бане настои трав и цветов полевых.

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