Президент Республики Молдова Игорь Додон стал «лицом» 10-го юбилейного номера журнала «Евразийский финансово-экономический вестник» (Eurasian Financial & Economic Herald), который издается на русском и английском языках.

Глава молдавского государства выразил свое мнение по вопросам участия Республики Молдова в интеграционных проектах как на Западе, так и на Востоке, рассказал об опыте Молдовы как страны, которая первой получила статус наблюдателя при ЕАЭС, об экономике Молдовы, ее особенностях, о перспективах Соглашения об ассоциации Молдовы с ЕС, присоединении Молдовы к Евразийскому банку развития и др.

Журнал учрежден Финансово-банковской ассоциацией Евроазиатского сотрудничества (ФБА ЕАС) совместно с Международным банковским советом в 2017 году в рамках формирования единой коммуникационной площадки для представителей всех секторов экономики на Евразийском пространстве. Через свои зарубежные представительства ФБА ЕАС распространяет журнал в 25 странах мира.

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