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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на утро 30 июля 17040 человек излечились

Хроника COVID-19 в Молдове: на утро 30 июля 17040 человек излечились
30 июля
11:16 2020
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На сегодняшний день в стране 17040 человек прошли лечение и 762 умерли от инфекции COVID-19. На 30 июля в Молдове подтверждено 23947 случаев заражения новым коронавирусом, из которых 1532 – в Приднестровье. За последние 24 часа 112 подозреваемых были госпитализированы в Центр COVID-19 в Кишиневе.Состояние здоровья  426 инфицированных – тяжелое (в том числе  34  пациента подключены к аппаратам ИВЛ), 1155 – средней степени тяжести, остальные пациенты в удовлетворительном состоянии.

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