На сегодняшний день в стране 17040 человек прошли лечение и 762 умерли от инфекции COVID-19. На 30 июля в Молдове подтверждено 23947 случаев заражения новым коронавирусом, из которых 1532 – в Приднестровье. За последние 24 часа 112 подозреваемых были госпитализированы в Центр COVID-19 в Кишиневе.Состояние здоровья 426 инфицированных – тяжелое (в том числе 34 пациента подключены к аппаратам ИВЛ), 1155 – средней степени тяжести, остальные пациенты в удовлетворительном состоянии.

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