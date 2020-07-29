Луна в Стрельце. День несет с собой успех в делах, признание, славу

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Тайны Луны уже много лет не дают покоя жителям нашей планеты. А все непознанное и таинственное бесконечно притягивает. Кто-то не верит в то, что ночное светило хоть как-то влияет на жизнь на земле, а кто-то истово верит и строит каждый свой день, сверяясь с Лунным календарем.

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Что же готовит нам царица ночи 30 июля?

День необыкновенно хорош для любых юридических операций. Правовые, регистрационные вопросы во всех государственных структурах должны проходить без проблем. Благоприятен день для командировок и путешествий – дорога будет легкой. И заключенные в этот день сделки будут не просто перспективными, но еще и максимально прибыльными. Ваша интуиция будет тонко чувствовать, кто друг, а кто враг. День несет с собой успех в делах, признание, славу. Авторитет ваш будет непоколебим, если вера в свои силы будет крепка. Дела, решение которых вызывает сомнение, отложите до лучших времен. 30 июля – в деле только то, что решается на 100 процентов!

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Примите этот день с благодарностью, каким бы он для вас ни был!

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