Румынские сенаторы перенесли дату празднования победы над фашистской Германией во Второй мировой войне с 9-го на 8-е мая, сообщает «Военное обозрение».

Отныне майские торжества в Румынии будут называться «День победы коалиции Объединенных наций во Второй мировой войне». Сенатор Овидиу Раецки так объяснил депутатскую инициативу: «Седьмого мая 1945 года Германия подписала акт о безоговорочной капитуляции в ставке Верховного главнокомандующего объединенными экспедиционными силами союзников во Франции, Реймсе. Согласно ему, враждебные действия были прекращены официально 8 мая 1945 года в 23:01. С момента изменения режима Социалистическая республика Румыния, которая находилась в советской зоне влияния, признала 9 мая Днем победы, однако дата, которая действительно является для нашего государства днем победы – 8 мая 1945». Решение должно быть еще одобрено в Палате депутатов. В интервью газете «Взгляд» российский сенатор Алексей Пушков констатировал: «Формально в Румынии приняли решение взять дату победы, которую отмечают союзники. Румыния идет по пути принятия западной версии истории, что характерно для всех стран, которые когда-то были социалистическими, а потом вступили в Евросоюз и НАТО». Вполне возможно, румынские сенаторы намеревались просто «разгрузить» дату 9 мая. В этот день отмечается День Европы и провозглашение в 1877 году Независимости от Османской империи.

Читайте также: Подарок судьбы: Самое важное, что получил каждый знак зодиака

Павел Глоба: Знаки зодиака – Победители августа!