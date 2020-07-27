Каждый из нас уже при рождении получает волшебный ларец, куда Судьба сложила важные подарки. Кому-то достанется безграничная Любовь, а кому-то карьерный взлет, кому-то дом – полная чаша, а кому-то профессиональная востребованность. А еще там черты характера, их много для каждого. А вот какие из них будут использованы вами в жизненном коктейле, зависит только от вас. Но есть в каждом ларце лишь один ингредиент, на базе которого вы и будете готовить свой собственный коктейль Судьбы.

Овен

Безусловно, это лидерство! Именно Овен ставит великие цели, а по дороге к мечте вдохновляет и указывает верную дорогу другим. Он учит добиваться цели, используя второе свое неотъемлемое качество – упрямство. Без него никуда!

Телец

Конечно, это умение делать деньги! Не зря Тельца называют золотым – он не только зарабатывает, он и прекрасно приумножает заработанное. В его ларце есть еще одно обязательное для счастья качество – любовь к ближнему. Деньги не должны взять верх!

Близнецы

Понимание души ближнего! Это настоящий подарок Судьбы! Никто не сумеет так же, как Близнец, понять, что твориться с близким человеком, разделить с ним радость и поддержать в проблемах. Но вначале – найти гармонию в себе!

Рак

Дар мудрости и чувственности! Этого так не хватает сегодня! Любвеобильный и заботливый Рак, как никто другой, умеет делиться с окружающими людьми своей мудростью, вовремя даёт дельные советы, и главное – с удовольствием несет свои знания людям!

Лев

Лидерство даровано Льву! Но исключительно в комплекте с другими двумя качествами: великодушием и эгоизмом! Первое необходимо Льву, чтобы помнить о бедах ближних, а второе – для помощи себе, ведь любитель экспериментов Лев легко может из даров в ларце намешать себе коктейль Молотова!

Дева

Безусловно, спокойствие! Дева будет оберегать и поддерживать всю красоту мира. Всему и всем вокруг себя она будет нести спокойствие и умиротворение. Она не способна нести в наш мир зло и негатив – только радость и позитивную энергию.

Весы

Творческий потенциал! Именно Весы несут людям ощущение прекрасного. Они умеют разглядеть красоту в обыденном. А через свои таланты показать всю прелесть мира окружающим. Красота Вселенной – в их стихах, музыке, картинах!

Скорпион

Тяжелый подарок получил Скорпион – способность видеть душу! Он не сразу научится понимать и принимать окружающих, он придет к этому через боль. Скорпион должен осторожно готовить коктейль своей Судьбы. Главная цель – принять себя таким, каков ты есть, и жить в мире с собой!

Стрелец

Позитив – дар, приготовленный Стрельцам! Но они не должны использовать его единолично. Стрельцы должны нести радость окружающим, не дать людям впасть в уныние, потерять надежду, научить видеть свет в конце тоннеля и жить на позитиве!

Козерог

Конечно, трудолюбие! Козерог рано приходит к осознанию, что только трудом можно добиться достойной жизни. Потому добивается всего в жизни упорством, прививает окружающим любовь к труду и собственным примером демонстрирует ее результаты.

Водолей

Медиум – связь с Вселенной – вот дар который получил Водолей! Именно он является связующим звеном между людьми и Вселенной, которая дает подсказки людям через его развитую интуицию и внутренний голос. Своей помощью он несет радость людям. Но для счастья ему нужно радовать и себя тоже!

Рыбы

Острое восприятие мира – непростой дар, который Вселенная подготовила Рыбам. Очень тонкие и чувствительные, они пропускают через себя как все события в мире, так и беды и радости окружающих людей. Кое-кто этим бессовестно пользуется. Научитесь не брать на себя лишнего!

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