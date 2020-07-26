По заявлению США и Соединенного Королевства, РФ проводит испытания космического аппарата, направленного на уничтожение спутников в районе околоземной орбиты. Об этом пишут BBC.

Уже не первый раз Госдепартамент США выражает беспокойство по поводу российских космических испытаний. Однако на этот раз с заявлением выступила и Великобритания.

Глава британского космического управления Харви Смит опубликовал сообщение, где характеризует российский аппарат как «оружие», которое угрожает мирному использованию космических ресурсов, и призывает Россию не проводить подобных испытаний.

В ответ на обвинения военное ведомство России выступило с заявлением о мирном назначении аппарата.

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