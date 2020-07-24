Каждому из нас хочется, чтобы все в жизни складывалось хорошо: достойная работа, любимая семья. Но не у всех получается. При этом надежда на улыбку Фортуны никогда не гаснет. От наличия высокооплачиваемой работы зависит и мир в семье. Потому для многих удача напрямую связана с финансовым достатком.

Так кого же ждет денежный август? На кого прольется золотой дождь?

Карьерный взлет для ЛЬВА

Удача будет улыбаться представителям этого знака весь август! Возможностей поправить свое материальное положение и прилично заработать будет просто море. Главное для Льва – желание действовать. Чем круче активность – тем больше денег! Беритесь за все, так как в августе вам по плечу любая задача. Если планируете открыть свое дело, то сейчас самое время. А если работа устраивает, поактивничайте, и может вам предложат новую должность. Важно не останавливаться. Да, и зная вашу любовь к кутежам и праздникам, предупреждаем: не нужно спускать на них все заработанное!

Манна небесная для Девы

Август подарит представителям этого знака много счастливых случайностей. Кошельки и карманы Дев будут полны денег, но не потому что они будут много работать, а просто потому, что с ними начнут рассчитываться за ранее сделанную работу, выплатят премиальные, а возможен и выигрыш в лотерею. Это будет месяц чудес! Главное – траты свои соизмеряйте строго со своими доходами, они будут приличными. А если вам очень захочется развернуться в своих покупках, помните: в кредиты и долги, даже к друзьям, влезать нельзя! Выберите время и отправляйтесь на недельку на отдых – это пойдет на пользу!

Доходное творчество для Стрельца

Представителям этого знака с неба ничего сыпаться не будет, хотя август будет очень доходным, особенно к своему окончанию. Стрельцы – натуры творческие, с массой талантов и увлечений. Именно творчество подарит в августе не просто удовольствие, но и приличный заработок, а может и минуту славы. Главное – следите за расходами. Вы получите много денег, и, зная щедрость вашей души, чем частенько пользуются ваши близкие, предупреждаем: вы просто обязаны научиться отказывать. У вас много прекрасных идей, реализуйте их, зарабатывайте, но разбрасываться деньгами не стоит.

Смелые идеи для Рыб

В августе Удача будет на стороне представителей этого знака. Финансовое благополучие вначале придет с подарком или через лотерею, простое везение, но его придется оберегать от разного рода желающих поживиться. А по-настоящему заработанные деньги придут в августе со смелыми идеями, которыми вы будете просто фонтанировать. Главное – разумно тратить заработанное. Широкая натура и полное отсутствие такого качества, как жадность, порой толкает Рыб на серьезные траты ради удовольствия членов семьи. Стоит установить некие ограничения, не дожидаясь дыры в семейном бюджете.