16 июля 2020 года (3 июля по старому стилю) в народе чествуют Святых мучеников Марка и Мокия

История:

Святые Мокий и Марк жили в 4 веке во владениях Римской империи. Времена эти были чрезвычайно трудными для христиан. Правители того времени требовали от сограждан поклонению идолам. А исповедующих христианство всячески преследовали. Периодически даже на них устраивали облавы и принуждали отречься от веры, грозя пытками и казнью. В один из таких дней Мокия и Марка вместе с другими единоверцами схватила стража. Многие, не выдержав жестокого обращения, отреклись от веры. Однако даже после долгих пыток и издевательств в заточении мученики Мокий и Марк не были сломлены. Они до последнего дня жизни молились и продолжали верить в Господа.

Чего нельзя делать 16 июля 2020 года

В традициях древней Руси была взаимопомощь и выручка. Отсюда берут начало множество запретов. Так в день Мокия и Марка категорически запрещалось даже в мелочах проявить жадность и скупость. Даже, если это происходило невольно, нужно было как-то сгладить произошедшее. По возможности надо было поделиться чем-либо с нуждающимися или с близкими. 16 июля нельзя начинать новые дела и необходимо быть с утра до вечера очень осторожным, потому что День Мокия и Марка считался днем трудным.

Поверья и приметы:

Еще одно название у 16 июля – Маковый день, вероятно, потому что имена святых Мокия и Марка очень созвучны с маком. Именно в этот день сеяли это очень важное растение. С древних времен люди использовали мак в народной медицине, в приготовлении блюд, даже в чародействе. По красивому преданию мак лучше растет в открытом поле, потому что это то место, где полегли воины, защищая свое отечество, а красные цветы – их кровь, поднявшаяся из земли. Семена мака, считалось, обладают сильным оберегом. После освящения в церкви они способны уберечь вас от несчастий и болезней. А поскольку мак обладает снотворными свойствами, в старину верили, что его семена могут усыпить злых духов и тем самым защитить вас.

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