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Газета "Кишиневские новости"

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В России введут запрет на однополые браки

15 июля
17:36 2020
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Группа сенаторов внесла в Госдуму законопроект, запрещающий заключать браки не только лицам одного пола, но и тем, кто его сменил. Этой категории лиц также предлагается запретить усыновление детей.

В законопроекте говорится, что статья 14 Семейного кодекса дополняется положением о запрете брака между лицами одного пола в связи с внесением в Конституцию поправки, согласно которой “брак – это союз мужчины и женщины”.

Ранее, президент России Владимир Путин говорил, что, пока он руководит страной, в России не будет «родителя № 1» и «родителя № 2», а будут «папа» и «мама».

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