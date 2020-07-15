Группа сенаторов внесла в Госдуму законопроект, запрещающий заключать браки не только лицам одного пола, но и тем, кто его сменил. Этой категории лиц также предлагается запретить усыновление детей.

В законопроекте говорится, что статья 14 Семейного кодекса дополняется положением о запрете брака между лицами одного пола в связи с внесением в Конституцию поправки, согласно которой “брак – это союз мужчины и женщины”.

Ранее, президент России Владимир Путин говорил, что, пока он руководит страной, в России не будет «родителя № 1» и «родителя № 2», а будут «папа» и «мама».