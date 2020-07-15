Генпрокуратура подтвердила заявление президента Игоря Додона, согласно которому ряд депутатов дали показания о попытке их подкупа. Пресс-секретарь ГП Мария Виеру уточнила для noi.md, что ведется расследование. Виеру не уточнила количество зарегистрированных случаев.

«В настоящее время прокуратура занимается расследованием случаев коррупции депутатов. На данном этапе другие детали расследования не могут быть обнародованы во избежание препятствования уголовному преследованию», – сказала Виеру.

Вчера вечером в ходе передачи Puterea a Patra на телеканале N4 президент страны заявил, что около 15 депутатов дали показания о попытках подкупа.