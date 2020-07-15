Есть семьи, живущие небогато, но в их домах всегда весело, уютно и тепло – там живет счастье. А другие… вроде и дом – полная чаша, и все в нем дорого и богато, а ни тепла, ни уюта, ни счастья.

О женщинах – хранительницах очага, с которыми… трудно, мы уже писали (Какие женщины по знаку зодиака достанут любого своими придирками). А теперь о мужчинах, для которых создаются и уют, и тепло, вот только счастье с ними трудное.

Подкаблучник РАК

Любвеобильный мужчина, верный и преданный. Значит ли это – прекрасный семьянин? Если вы мечтаете разделить с ним не только семейное ложе, семейный бюджет, но и трудности, и быт, с которым непременно столкнется ваша семейная лодка, – то НЕТ. Он никогда не возьмет на себя ответственность, причем ни за что! Ему комфортно быть свободным от всяких обязательств. Потому, если вы готовы быть и женой, и мамой, а часто и добытчицей, и хранительницей в одном лице, берите – не пожалеете! Тип мужчина-подкаблучник или маменькин сынок – это как раз про Раков.

Мучитель ВОДОЛЕЙ

Мужчина-весельчак – добрый и веселый. Его не надо тащить в ЗАГС на аркане, он туда идет сам и с удовольствием. Вот только для чего он женится, вы никогда не узнаете, так как ответа на этот вопрос часто нет и у самого Водолея. Он в семье, как, впрочем, и во всем остальном, очень быстро станет главным, и вот тут уж он никому спуску не даст. Тиран – его второе имя! Его врожденная порядочность не позволит вас бросить, а тонкая душа будет страдать и мучиться. Готовы ли вы терпеть издевательства, лицезрея при этом театральные сцены о том, как с вами трудно жить? Он подаст на развод, когда вытянет из вас все соки.

Критикан КОЗЕРОГ

Успешный мужчина, трудолюбивый и с неплохим характером. Достаточно ли этого для семейной жизни? Если вы ждете нежности, ласки и доброты от мужчины, с которым вас свела Судьба, то надежды ваши напрасны. Он скорее будет сопереживать героям сериала, носиться с вашим домашним животным по ветеринарным клиникам, чем принесет флакон йода, если вы поранитесь на кухне. Женится такой герой обычно или по расчету, или на той, с которой меньше проблем. Похвалы не ждите, это не в их характере, а вот за каждый свой «прокол» готовьтесь услышать критику, которую, кстати, в свой адрес Козерог не выносит.

Зануда ДЕВА

Мужчина умный и самокритичный, но ВСЕ его качества прирастают частичкой супер- или гипер-. Хотите вечером отдохнуть с любимым мужчиной? Он достанет вас, занудствуя на тему падения цены на нефть на мировом рынке или неконтролируемой вырубки лесов в странах третьего мира. Еще одно неоспоримое «достоинство» Девы – его патологическая ревность. Он прекрасно умеет строить логические цепочки, потому, если даже вы ни в чем не виноваты, он не просто сумеет доказать, что он прав, но и убедит вас в том, что вы были не верны. А уж если вы впопыхах не закрыли тюбик зубной пасты – вынос мозга вам обеспечен!