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Газета "Кишиневские новости"

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Миллиарды для украинских чиновников

14 июля
22:46 2020
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Советник Дональда Трампа Рудольф Джулиани на своем YouTube-канале разместил видео, в котором обвиняет украинских чиновников, и в первую очередь Петра Порошенко, в разворовывании многомиллиардной помощи, сообщает издание «Страна».

Разговор идет о пяти миллиардах долларов, которые растащили во времена, когда послом в Киеве была Мария Йованович. «Обаме и Байдену было наплевать на пропавшую иностранную помощь Украине в размере 5,3 миллиарда (3 миллиарда из США). Администрация Обамы/Байдена заблокировала любое расследование. Этот эпизод – вершина айсберга, и это еще не все», – утверждает Джулиани. Как пример разворовывания помощи приводится случай, когда на нужды страдающих иммунодефицитом было выделено 133 миллиона долларов. Деньги провели через благотворительную организацию «Всеукраинская сеть людей, живущих с ВИЧ/СПИД», после чего средства по большей части исчезли.

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