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Газета "Кишиневские новости"

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Расстрига – милиционер метит на должность президента России

14 июля
22:41 2020
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Лишенный сана схиигумен Сергий, Николай Романов, обратился к Владимиру Путину с просьбой передать ему президентское кресло. Свое обращение он разместил в YouTube, сообщает «Военное обозрение».

«Предлагаю на международном уровне вам, президенту Владимиру Владимировичу Путину, передать полномочия мне, схиигумену Сергию. В три дня я наведу порядок в России. Духовные силы у нас есть и в армии, и во флоте и во всех структурах», – торжественно объявил Романов. Он пригрозил «духовной войной», если его предложение не будет принято. Схиигумен стал известен после того, как отказался выполнять распоряжение Русской православной церкви о закрытии всех монастырей на время пандемии коронавируса. За это он был лишен сана. Ранее Романов служил в милиции и привлекался к уголовной ответственности за разбойное нападение.

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