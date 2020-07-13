По Святцам 14 июля День Ангела у Алексея, Ангелины, Аркадия, Василия, Ивана, Константина, Кузьмы, Льва, Павла, Петра, Тихона.

Талантливые и неординарные, именинники 14 июля всегда будут любимцами публики и им суждено быть «под прицелом» окружающих. В этот день рождаются люди с мощной силой воли и яркими мечтами, для воплощения которых все средства хороши. Они способны убедить кого угодно и в чем угодно. Тонко чувствующие чужую душу, они готовы влезть в чужую шкуру и найти общие интересы с человеком, с которым нужно подружиться для каких-то целей или добиться его расположения. Рожденные в этот день обладают особым магнетизмом, которым пользуются только с благими намерениями и никогда не используют во вред.

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Поздравляем именинников!

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