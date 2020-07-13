Вторник, 14 июля 2020, 06:42

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Поздравьте тех, кто празднует именины 14 июля

Поздравьте тех, кто празднует именины 14 июля
13 июля
23:11 2020
Версия для печати

По Святцам 14 июля День Ангела у Алексея, Ангелины, Аркадия, Василия, Ивана, Константина, Кузьмы, Льва, Павла, Петра, Тихона.

Талантливые и неординарные, именинники 14 июля всегда будут любимцами публики и им суждено быть «под прицелом» окружающих. В этот день рождаются люди с мощной силой воли и яркими мечтами, для воплощения которых все средства хороши. Они способны убедить кого угодно и в чем угодно. Тонко чувствующие чужую душу, они готовы влезть в чужую шкуру и найти общие интересы с человеком, с которым нужно подружиться для каких-то целей или добиться его расположения. Рожденные в этот день обладают особым магнетизмом, которым пользуются только с благими намерениями и никогда не используют во вред.

Читайте также:

Поздравляем именинников!

Читайте также:

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD16,930,00%
EUR19,21–0,01%
GBP21,25–0,01%
UAH0,63+0,16%
RON3,970,00%
RUB0,24–0,19%

Курсы валют в MDL на 14.07.2020

Архив

© 2017 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд