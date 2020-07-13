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Газета "Кишиневские новости"

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На Украине сделают правдой любую ложь

13 июля
18:06 2020
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Пресс-секретарь президента Юлия Мендель опровергла в социальных сетях слухи о том, что она беременна от Владимира Зеленского, сообщает «Страна».

Ранее основатель движения «25%» Роман Реведжук, активно поддерживающий Петра Порошенко, разместил в соцсетях слух до неприличия пошлый: между главой государства и его пресс-секретарем существует любовная связь. Сомнительной ценности новость стали цитировать даже серьезные издания. В ответ Мендель написала: «Каждый фейк имеет свое имя. На канале 24 вышла статья с именами топ-фейкотворцев года. Читайте, думайте и помните: вы – то, что вы употребляете».

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