Пресс-секретарь президента Юлия Мендель опровергла в социальных сетях слухи о том, что она беременна от Владимира Зеленского, сообщает «Страна».

Ранее основатель движения «25%» Роман Реведжук, активно поддерживающий Петра Порошенко, разместил в соцсетях слух до неприличия пошлый: между главой государства и его пресс-секретарем существует любовная связь. Сомнительной ценности новость стали цитировать даже серьезные издания. В ответ Мендель написала: «Каждый фейк имеет свое имя. На канале 24 вышла статья с именами топ-фейкотворцев года. Читайте, думайте и помните: вы – то, что вы употребляете».