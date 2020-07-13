Президент Молдовы Игорь Додон провел встречу с послом Российской Федерации в Республике Молдова Олегом Васнецовым. В ходе дискуссии собеседники рассмотрели широкий спектр вопросов, связанных с укреплением и развитием стратегического партнерства между нашими странами. Игорь Додон рассказал об итогах своего визита в Москву, во время которого состоялись встречи с российскими официальными лицами.

Глава государства выразил признательность российским партнерам за решение о поддержке молдавских производителей путем продления льготного периода для экспорта молдавской продукции на российский рынок, а также о возобновлении переговоров по разработке и подписанию нового соглашения о предоставлении нашей стране кредита в размере 200 млн евро.