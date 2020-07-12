Цифра 13 считается несчастливой в народе, и отношение к ней неоднозначное. Кто-то связывает ее с чем-то мистическим, несущим отрицательный заряд, а для кого-то это всё чепуха и предрассудки.

Известный астролог считает, что 13 июля 2020 года – день необычный и совершенно удивительный. Много странных и неожиданных событий произойдет в этот день. Это день, по словам Володиной, когда обостренная интуиция кому-то подскажет выход из сложной ситуации, кого-то убережёт от неприятностей, а кому-то поможет распутать узел давних затянувшихся проблем.

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Но главное – 13 июля радикально изменит к лучшему жизнь представителей трех знаков зодиака. Скорпион, Стрелец, Рыбы найдут выход из любой, даже самой неразрешимой, ситуации и начнут новую жизнь, успешную и счастливую!

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