Вице-премьер-министр Польши Яцек Сасин рассказал публике о том, что правительство намерено создать в городе Хелм музей жертв волынской резни, сообщает «Страна».

Таким образом, в стране встречают 77-летие массовых убийств поляков украинскими националистами. «Еврейская нация смогла почтить память жертв геноцида и создать Институт Яд Вашем, и мы также обязаны чтить убитых поляков и всех, кто пострадал на Волыни. Это чрезвычайно важная историческая инициатива, которая восстановит память о геноциде и его жертвах», – объявил Сасин. По его словам, музей будет создаваться совместно центральным правительством и местными властями, при непосредственной поддержке президента Анджея Дуды.

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