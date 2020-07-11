Суббота, 11 июля 2020, 21:57

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

В Польше вспоминают о “волынской резне”

11 июля
18:06 2020
Версия для печати

Вице-премьер-министр Польши Яцек Сасин рассказал публике о том, что правительство намерено создать в городе Хелм музей жертв волынской резни, сообщает «Страна».

Таким образом, в стране встречают 77-летие массовых убийств поляков украинскими националистами. «Еврейская нация смогла почтить память жертв геноцида и создать Институт Яд Вашем, и мы также обязаны чтить убитых поляков и всех, кто пострадал на Волыни. Это чрезвычайно важная историческая инициатива, которая восстановит память о геноциде и его жертвах», – объявил Сасин. По его словам, музей будет создаваться совместно центральным правительством и местными властями, при непосредственной поддержке президента Анджея Дуды.

Читайте также: Какие знаки зодиака легче других идут по жизни

Какие женщины по знаку зодиака достанут любого своими придирками

Читайте также: Павел Глоба: Чью жизнь изменят выходные 11 и 12 июля

Павел Глоба: большие деньги для 5 знаков зодиака на неделе 13-19 июля

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,12+0,37%
EUR19,35+0,36%
GBP21,61+0,37%
UAH0,63+0,33%
RON4,00+0,37%
RUB0,24+0,37%

Курсы валют в MDL на 11.07.2020

Архив

© 2017 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд