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Газета "Кишиневские новости"

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Корнелиу Фуркулицэ: Альянс хаоса хочет заблокировать помощь для людей

Корнелиу Фуркулицэ: Альянс хаоса хочет заблокировать помощь для людей
10 июля
23:21 2020
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Лидер социалистов убежден, что граждане не забудут о том, как упорно депутаты оппозиции торпедируют инициативы президента и правящего большинства, направленные на поддержку медиков, пенсионеров, фермеров, военных, полицейских. Фуркулицэ считает, что избиратели обязательно вспомнят об этом уже осенью, во время предстоящих президентских выборов.

«Альянс хаоса хочет заблокировать деньги, выделенные правительством  медикам, пенсионерам, фермерам, военным, полицейским. После всех попыток воспрепятствовать кабмину Кику, теперь депутаты этого альянса блокируют помощь для людей. Депутат Мунтян от Платформы DA уже обратился с требованием заблокировать средства для граждан, которые ждут эту финансовую поддержку. Надеемся, что судьи КС встанут на сторону закона, а не на сторону олигархов», – написал Корнелиу Фуркулицэ и в сердцах добавил: «Господи, прости их, ибо не ведают, что творят!»

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