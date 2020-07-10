В течение прошедшего дня, 10 июля, к объявленным в утренней информации 3 умершим прибавились еще 8 смертельных случаев от инфекции COVID-19.

Это 70-летняя женщина из Кишинева, 61-летняя женщина из Каларашского района, 80-летний мужчина из района Дрокия, 80-летний мужчина из муниципия Комрат, 65-летний мужчина из Бельц, 66-летняя женщина из Оргеевского района, 53-летняя женщина из Приднестровья, 72-летняя женщина из Кишинева.

На вечер 10 июля 12188 человек выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 635 человек умерли от инфекции.

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