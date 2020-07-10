Суббота, 11 июля 2020, 04:25

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 10 июля 635 смертей от инфекции

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 10 июля 635 смертей от инфекции
10 июля
22:41 2020
Версия для печати

В течение прошедшего дня, 10 июля, к объявленным в утренней информации 3 умершим прибавились еще 8 смертельных случаев от инфекции COVID-19.

Это 70-летняя женщина из Кишинева, 61-летняя женщина из Каларашского района, 80-летний мужчина из района Дрокия, 80-летний мужчина из муниципия Комрат, 65-летний мужчина из Бельц, 66-летняя женщина из Оргеевского района, 53-летняя женщина из Приднестровья, 72-летняя женщина из Кишинева.

На вечер 10 июля 12188 человек выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 635 человек умерли от инфекции.

Читайте также: Какие женщины по знаку зодиака достанут любого своими придирками

У каких знаков зодиака мечты сбываются

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,060,00%
EUR19,280,00%
GBP21,540,00%
UAH0,630,00%
RON3,980,00%
RUB0,240,00%

Курсы валют в MDL на 11.07.2020

Архив

© 2017 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд