11 июля 2020 (28 июня по старому стилю) православные чтут икону Божией Матери, именуемую Троеручица.

История:

История этой иконы тесно связана по церковному преданию с житием преподобного Иоанна Дамаскина (Дамасского). Сириец по происхождению, представитель знатного рода, он жил в VII-VIII веке в Сирии, завоеванной арабами, и служил при дворе халифа, получив должность свою в наследство после смерти отца. Позднее он стал советником халифа, хотя всю жизнь стремился к уединению – к жизни иноческой. В это время Византией правил Лев III, который объявил гонение на иконы. Иоанн выступил против ереси иконоборцев, написав послание. Оно облетело весь христианский мир и вызвало гнев императора Льва III, который решил наказать Иоанна Дамасского, оклеветав его перед халифом. На тот момент Халифат и Византию связывал мирный договор. Этим и воспользовался Лев III. Было составлено письмо, в котором Иоанн якобы предал халифа, призывая Льва напасть на халифат. Разгневанный халиф приказал отрубить руку своему министру и повесить ее на дамасском рынке, чтобы все видели, как наказан предатель.

У оклеветанного Иоанна была лишь одна просьба и халиф ее выполнил – он отдал своему министру отрубленную руку. Долго молился Иоанн пред иконой Божьей Матери и задремал. И явилась ему во сне Пречистая с обещанием вскоре исцелить его. А когда он проснулся, рука его была здорова и невредима. В благодарность за свое исцеление Иоанн отлил модель и приложил эту серебряную руку к чудотворной иконе, которой молился и получил исцеление. Халиф, увидевший чудесное исцеление, позволил Иоанну уйти в монастырь. В Лавре преподобного Саввы Освященного Святой Иоанн принял иночество, так чудотворная икона оказалась в Лавре. Затем икона «Троеручицы» была подарена архиепископу Сербскому. А когда на Сербию напали турки, христиане спасли икону. Они возложили ее на осла, которую тот без погонщика доставил на Афон, к стенам монастыря Хилендар.

Что можно и чего нельзя делать 11 июля 2020 года

В этот день нужно молиться Божьей Матери, которая убережет и избавит от любой напасти, а еще просят избавить от болезней суставов, считается, что Троеручица излечит от боли в руках и ногах.

Поверья и приметы:

Традиционное на Руси блюдо – щи из крапивы – 11 июля варили в последний раз в году, на следующий день крапива теряла как свои целебные свойства, так и свои вкусовые качества. В этот день молодежь устраивала народные гулянья – жгли костры, встречали ночь с песнями, плясками, играми и забавами.