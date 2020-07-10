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Газета "Кишиневские новости"

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Контракт с компанией Avia Invest расторгнут

10 июля
21:11 2020
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В сообщении для прессы Агентства публичной собственности сообщается, что контракт о концессии Кишиневского аэропорта разорван. Причины: невыполнение компанией Avia Invest взятых на себя обязательств, прописанных в инвестиционной программе, задолженность по инвестициям в размере 66,2 миллиона евро. Кроме того, 31.12.2019 года истек срок гарантии по исполнению контрактных положений, а концессионер не выполнил обязательство относительно предоставления новой, стоимостью в 1 млн евро. Расторжение контракта состоялось 8 июля, и Агентство публичной собственности потребовало от компании Avia Invest возврата имущества.

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