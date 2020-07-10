В Тирасполе продавцом пива стать легче, чем суворовцем
На левом берегу Днестра многие школьники намерены поступить в Тираспольское суворовское военное училище, сообщает ресурс “Новости Приднестровья”.
Приемные комиссии работают во всех городах региона. «В текущем году конкурс составил 4 человека на место для пятиклассников, а в 6, 7, 8-е классы, до 10 человек на место», – рассказывал журналистам начальник училища подполковник Сергей Александров. Желающие стать суворовцами сдают экзамены по русскому и иностранному языкам, а также математике.
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