Баку и Ереван продолжают войну за Нагорный Карабах (Арцах, ред.) но пока на словах, сообщает «Военное обозрение».

Экс-министр обороны Вагаршак Арутян рассказал журналистам о том, что армянские вооруженные силы располагают такими системами, которые могут нанести ракетно-артиллерийские удары по всем стратегическим объектам Азербайджана. В первую очередь под прицел попадут нефтехимические комплексы в Баку и Гяндже.

Экс-начальник ракетно-артиллерийской службы азербайджанской армии Ахад Азизов ответил на это: его бывшие подчиненные могут стереть с лица земли любой армянский город. «Расстояние от Нахичевани до Еревана – 60 километров. У нас есть возможность поразить там любой объект, включая здание военного ведомства”, – констатировал Азизов.

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