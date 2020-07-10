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Газета "Кишиневские новости"

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В Молдове за ночные автогонки можно схлопотать два года

10 июля
16:26 2020
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Молдавский парламент принял решение – участников незаконных гонок на автомобилях наказывать не в административном, а в уголовном порядке.

После ряда аварий и смертей участников автогонок в обществе стали активно обсуждать это новое для страны явление. Подключились и народные избранники. «Организация неразрешенных соревнований, конкурсов или тренировок на дорогах общего пользования наказывается штрафом в размере от 67,5 тысячи леев до 75 тысяч, или неоплачиваемым трудом на срок от 180 до 240 часов, или лишением свободы на два года», – решили депутаты парламента.

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