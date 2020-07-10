Два десятка сторонников слияния с Румынией митинговали перед зданием молдавского парламента.

Демонстранты держали в руках плакаты. На них было написано «Парламент без бандитов», «Объединение и точка». Возглавил митингующих бывший мэр Кишинева Дорин Киртоакэ, желающий осенью этого года побороться за кресло президента страны. Предводитель унионистов потребовал от правоохранительных органов разобраться «с вопиющим случаем подкупа депутата Штефана Гацкана», а также обвинил главу государства Игоря Додона во всех смертных грехах, главным из которых является сотрудничество с Москвой.

Читайте также: Какие женщины по знаку зодиака достанут любого своими придирками

У каких знаков зодиака мечты сбываются

Читайте также: Павел Глоба: большие деньги для 5 знаков зодиака на неделе 13-19 июля

Что расскажет о вас последняя цифра вашего года рождения