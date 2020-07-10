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Газета "Кишиневские новости"

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Москва… как много в этом звуке для сердца униониста Киртоакэ

10 июля
16:06 2020
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Два десятка сторонников слияния с Румынией митинговали перед зданием молдавского парламента.

Демонстранты держали в руках плакаты. На них было написано «Парламент без бандитов», «Объединение и точка». Возглавил митингующих бывший мэр Кишинева Дорин Киртоакэ, желающий осенью этого года побороться за кресло президента страны. Предводитель унионистов потребовал от правоохранительных органов разобраться «с вопиющим случаем подкупа депутата Штефана Гацкана», а также обвинил главу государства Игоря Додона во всех смертных грехах, главным из которых является сотрудничество с Москвой.  

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