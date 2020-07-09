Луна в Рыбах. День располагает к мечтательности

Наблюдали ли вы когда-нибудь за Луной на ночном небе? Если нет – обязательно сделайте это! Причем несколько дней к ряду. Она поразит вас своей красотой! И в каждый день Луна будет совершенно иной – новой. Но неизменным будет одно – ее таинственность и красота!

Что же готовит нам царица ночи 10 июля?

День из разряда не самых благоприятных. Убывающая Луна, и ослабляется концентрация внимания, потому работу, требующую внимания и точности, по возможности перенесите на другой день. 10 июля располагает к мечтательности. Постарайтесь избегать большого скопления людей, не лгите даже по мелочам. День неблагоприятен для подписания любых договоров, в том числе брачных. Ваша энергетика слабеет, потому лучше всего направить силы на уже запланированные дела, а не на продвижение новых проектов. Перепады настроения могут создать проблемы в отношениях с коллегами и родственниками. Займитесь самосовершенствованием.

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Примите этот день с благодарностью, каким бы он для вас ни был!

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