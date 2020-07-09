В республике намерены развивать промышленный туризм

Как выглядят алмазы, хотя бы теоретически представляет себе каждый. А вот как их добывают, видели, наверное, только те, кто работает в этой сфере.

Теперь такая возможность появится у всех желающих. Власти Якутии ищут возможность привлечь в регион туристов, в том числе из-за рубежа. Помимо знакомства с народными промыслами коренного населения, туристам делают заманчивое предложение: совершить экскурсию в карьеры, где добывают и перерабатывают алмазы. Глубина самого большого карьера – свыше 600 метров, глубже ни на одном месторождении мира просто не существует, сообщает телеканал «Моя планета».

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