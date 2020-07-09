10 июля 2020 года (27 июня по старому стилю) День памяти Преподобного Самсона Странноприимца

История:

Празднование Дня Самсона Сеногноя приходится на 10 июля. День этот близок к середине лета и в прежние времена был очень важным для предстоящих заготовок корма для скота и продовольствия на зиму. Существовало немало самых разных примет, по которым люди судили о том, чего можно ждать от природы. Например, 10 июля часто начинались затяжные дожди, которые не давали сену должным образом высохнуть, что в итоге приводило к гниению кормов. Отсюда в народе и пошло название Самсон Сеногной.

Святой Самсон чрезвычайно почитаем в народе, так как молва донесла до нас, что вся жизнь Самсона была преисполнена огромной любви к ближним, проявлением милосердия и желания помочь людям. Годы жизни Самсона пришлись на период 5-6 веков н.э. Происходил он из римской знати, но, получив прекрасное образование и став врачом, очень часто помогал бедным и нуждающимся. Многих он лечил совершенно бесплатно. Слава о его доброте и таланте врачевателя дошла даже до императора Юстиниана. А поскольку в это время император был сражен страшной болезнью, Самсона призвали во дворец для лечения Юстиниана. Каково же было удивление всех, когда после усердной молитвы Святого и легкого прикосновения рукой к челу правителя больной был полностью исцелен. Когда же целителя спросили о вознаграждении за сотворенное чудо, он попросил лишь об одном: построить для бедных странников приемный дом. Просьба эта была вскоре исполнена, а Святой Самсон до конца дней своих избавлял от болезней всех, кто оказывался в странноприимном доме.

Чего нельзя делать 10 июля 2020 года

Обеспеченным людям в этот день категорически запрещено отказывать в милостыне. Даже те, кто считал себя бедным, не должен был игнорировать просящего. Считалось, что чем больше человек отдаст в этот день, тем существеннее заработает в течение года.

Поверья и приметы:

На Руси всегда старались помочь путникам, а 10 июля считался днем, когда людей, оказавшихся в дороге, принято было особенным образом приютить, обязательно накормить и дать что- либо в дорогу. Огромное значение в прежние времена, как известно, придавали снам. Считалось, что сон на 10 июля может сбыться в течение недели, а позже увиденное во сне уже не могло произойти. Поэтому о добром знамении молили скорейшего исполнения, а о плохом считали дни до исхода срока, чтобы быстрее миновать опасность.

Еще в этот день в старину принято было просить священников окропить домашних животных святой водой, чтобы надолго изгнать порчу, или сглаз, потому что жизнь в те времена очень сильно зависела не только от здравия людей, но, в неменьшей степени и от здоровья скотины, которая тогда была в каждом дворе.

Читайте также: