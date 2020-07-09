Четверг, 9 июля 2020, 19:01

Газета "Кишиневские новости"

Культура

Назад на главную Подписаться на RSS

Лягушка-путешественница преодолела дистанцию в 8000 километров

Лягушка-путешественница преодолела дистанцию в 8000 километров
09 июля
14:21 2020
Версия для печати

Она приехала в связке бананов из Колумбии в Великобританию

Неожиданное дополнение к бананам обнаружили в ящике с фруктами сотрудники магазина города Лланелли. Это оказалась экзотическая древесная лягушка, к тому же, как определили биологи, весьма ядовитая.

Бананы прибыли в Великобританию из Колумбии, а это не много, не мало – почти 8000 километров. Столь неблизкий путь земноводное преодолело на корабле, без пищи и воды. И выжила.

По наблюдениям экспертов, в последнее время в бананах все чаще находят подобные дополнения в виде лягушек и пауков. Связано это с тем, что пищевая продукция из Южной Америки, поставляемая в Европу, уже не обрабатывается химическими веществами. Для потребителей это в принципе хорошо, но, одновременно таит опасность: эти живые «довески» бывают весьма ядовиты. К тому же древесную лягушку сложно обнаружить: размером она не больше кончика пальца человека, да еще обладает способностью к мимикрии под цвет окружающей среды, сообщает «Рамблер».      

Читайте также: Павел Глоба: большие деньги для 5 знаков зодиака на неделе 13-19 июля

Что расскажет о вас последняя цифра вашего года рождения

Читайте также: У каких знаков зодиака мечты сбываются

Кого ждет удача с 8 по 28 июля

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,13–0,36%
EUR19,35–0,74%
GBP21,62–0,32%
UAH0,64–0,20%
RON4,00–0,78%
RUB0,24+0,02%

Курсы валют в MDL на 09.07.2020

Архив

© 2017 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд