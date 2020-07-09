Она приехала в связке бананов из Колумбии в Великобританию

Неожиданное дополнение к бананам обнаружили в ящике с фруктами сотрудники магазина города Лланелли. Это оказалась экзотическая древесная лягушка, к тому же, как определили биологи, весьма ядовитая.

Бананы прибыли в Великобританию из Колумбии, а это не много, не мало – почти 8000 километров. Столь неблизкий путь земноводное преодолело на корабле, без пищи и воды. И выжила.

По наблюдениям экспертов, в последнее время в бананах все чаще находят подобные дополнения в виде лягушек и пауков. Связано это с тем, что пищевая продукция из Южной Америки, поставляемая в Европу, уже не обрабатывается химическими веществами. Для потребителей это в принципе хорошо, но, одновременно таит опасность: эти живые «довески» бывают весьма ядовиты. К тому же древесную лягушку сложно обнаружить: размером она не больше кончика пальца человека, да еще обладает способностью к мимикрии под цвет окружающей среды, сообщает «Рамблер».

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