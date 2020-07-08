Это обнаружили при подготовке к аукциону

Ограничения, связанные с эпидемией коронавируса, снимаются в Великобритании. И в конце июля состоятся первые после объявления карантина торги на аукционе «Sotheby’s». В ходе подготовки к нему почти случайно был обнаружен оригинал полотна знаменитого фламандского живописца Рубенса «Портрет леди», датируемого XVII веком.

Почти полтора века картина хранилась в частной коллекции, и лишь в 2017 году было продана за скромную по меркам «Sotheby’s» сумму, не дотягивающую до 100000 сумму. Дело в том, что все это время полотно числилось как работа неизвестного художника, а в последний раз оно выставлялось как произведение Рубенса еще в 1902 году. С тех пор портрет успел покрыться толстым слоем пыли, а еще раньше его тщательно залакировали. Лишь когда реставраторы сумели очистить картину, выяснилось, что это один из шедевров Рубенса.

Предполагается, что стартовая цена «Портрета леди» составит 3,1-4,4 млн долларов, передает «МИР 24».

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