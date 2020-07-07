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Газета "Кишиневские новости"

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Болтун – находка для Помпео

07 июля
17:51 2020
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Пресс-служба корпорации «Роскосмос» сообщает о задержании советника генерального директора Ивана Сафронова. Его подозревают в государственной измене.

Двумя месяцами ранее задержанный уволился из газеты «Коммерсант». С работой в этом издании, возможно, и связан инцидент. Весной 2019 года журналист опубликовал заметку, в которой говорилось о том, что правительство Египта намерено приобрести у России истребители Су-35. После публикации Госсекретарь США Майк Помпео пригрозил Каиру санкциями в случае реализации такой сделки. Тогда же появилась информация, что Сафронова могут обвинить в разглашении государственной тайны.   

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