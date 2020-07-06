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Газета "Кишиневские новости"

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Двухсотметровая “Россия” на ядерных реакторах

06 июля
20:36 2020
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На верфи “Звезда”, на Дальнем Востоке, началось строительство самого большого в мире ледокола “Россия”, сообщает РИА Новости.

Ввод судна в эксплуатацию намечен на 2027 год. Оно будет оснащено двумя ядерными реакторами. Ледокол сможет преодолевать четырехметровые торосы. Длина “России” – 209 метров, скорость на чистой воде 22 узла. Некоторые авианосцы времен Второй мировой войны были меньше российского ледокола.

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