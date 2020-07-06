Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что русский никогда не будет вторым государственным языком, сообщает “Страна.ua”

«Вопрос языка очень важен для государства. Никакой второй русский у нас быть не может – не потому, что его не надо изучать. Его не надо знать. Если мы говорим об Украине – это должен быть только государственный украинский язык», – категорично в интервью заявил Данилов. Он отметил, что вторым мог бы стать английский. «Все граждане Украины, если мы хотим быть в цивилизованном мире, должны знать и использовать английский язык. Это обязательная вещь», – считает секретарь Совета безопасности.

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