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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 6 июля 17906 зараженных

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 6 июля 17906 зараженных
06 июля
18:51 2020
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К вечеру 6 июля в Молдове зарегистрированы 92 новых случая заражения коронавирусом, из которых 7 в Приднестровье, сообщает Минздрав РМ.

Всего проведено тестов в этот день – 735, из них первичных – 557, а повторных 178.

Общее число зараженных новым коронавирусом составляет 17906 человек.

Из 92 новых случаев на сегодняшний день 4 – это медицинские работники, в том числе: медсестры – 2, вспомогательный персонал – 2.

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