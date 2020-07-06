К вечеру 6 июля в Молдове зарегистрированы 92 новых случая заражения коронавирусом, из которых 7 в Приднестровье, сообщает Минздрав РМ.

Всего проведено тестов в этот день – 735, из них первичных – 557, а повторных 178.

Общее число зараженных новым коронавирусом составляет 17906 человек.

Из 92 новых случаев на сегодняшний день 4 – это медицинские работники, в том числе: медсестры – 2, вспомогательный персонал – 2.

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