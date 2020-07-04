5 июля 2020 года (22 июня по старому стилю) в народе чествуют Святого Евсевия Самосатского и мученицу Иулианию

История:

С давних времен 5 июля в народе отмечают Евсеев и Ульянин день. Этот праздник назван по имени святого Евсевия Самосатского, епископа, жившего в 4 веке – во времена очень трудные для христиан. Святой Евсевий свою жизнь целиком посвятил прославлению христианской веры. Поскольку в те времена правители придерживались язычества, это было нелегким и опасным делом. Для прихожан слово епископа Евсевия Самосатского очень много значило, потому что он укреплял каждодневно в них веру в Господа.

Правители – еретики решили лишить Евсевия его сана, надеясь таким образом ослабить его влияние на людей, но святой не отказался от своей миссии и продолжал прославлять христианскую веру. Его появление всегда собирало множество верующих. Однажды в один из таких дней к Евсевию язычники подослали женщину, которая под видом его почитательницы, сумела сбросить на его голову огромную черепицу, нанесшую ему смертельные раны, от которых святой умер.

Еще одно название праздника – Ульянин день – пошло от имени мученицы Иулиании, также принявшей смерть от рук язычников. Легенда гласит, что юная Ульяна целый день 4 июля никак не могла встретиться со своим возлюбленным. И только на следующий день 5 июля они смогли увидеть друг друга. Что дало повод в народе называть этот день именем Ульяны.

Чего нельзя делать 5 июля 2020 года

Запреты, касающиеся дня 5 июля, напрямую связаны с чувствами и отношениями влюбленных. Категорически запрещено в этот день провоцировать своих любимых на ссоры. Конфликт, возникший в этот день, может полностью разорвать ваши отношения. В этот день нужно обязательно сделать что-то хорошее для своей половинки. Под запретом также принятие в этот день важных решений. Каким бы соблазнительным ни казалось дело, лучше его отложить на другой день.

Традиции и приметы:

По древним приметам считалось, что 5 июля можно неожиданно встретить свою бывшую любовь, что было хорошим знаком. Дождь в этот день обещал хороший урожай. Это же предвещала ясная луна. А жаркая погода указывала обычно на сильные морозы зимой.

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