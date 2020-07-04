Луна в Козероге. Проведите воскресный день в спокойных беседах и удовольствии

Как же мы все любим Солнце, как ждем его света, его тепла! Но приходит ночь, и с неба на нас струится серебристый свет Луны. Она будто танцует свой танец, от ритмов которого меняется все на Земле. В новолуние эта музыка наполнена энергией жизни, и мы способны горы свернуть. В полнолуние – слегка агрессивна, и будит в нас сомнения и беспокойство. А утомленные ритмы Луны убывающей – это время расслабиться и уделить время себе.

Что же готовит нам царица ночи 5 июля?

Полнолуние – День чрезвычайно активный, импульсивный, благоприятный для серьезных начинаний. Из огромного количества идей, которые вас одолевают в последнее время, нужно выбрать и хорошенько подготовить только те, которые со стопроцентной уверенностью можно будет привести к победному финалу. Недоработанные предложения могут привести к провалу и денежным затратам. В этот день могут дать о себе знать старые проблемы со здоровьем – будьте внимательны, не злоупотребляйте спиртным. Эмоциональный фон будет напряженным, потому избегайте негатива в общении, сторонитесь любых ссор, избегайте конфликтов. Проведите воскресный день в спокойных беседах и удовольствии.

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Примите этот день с благодарностью, каким бы он для вас ни был!

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